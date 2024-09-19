Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога предлагает жителям и гостям Нижегородской области выбрать «народное» имя ретропоезду

2024-09-19 16:07
Горьковская железная дорога в преддверии Дня компании ОАО «РЖД» объявляет о старте проекта по выбору «народного» имени ретропоезда на паровой тяге, который курсирует по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. В нем могут принять участие все, кто неравнодушно относится к железнодорожному транспорту Нижегородской области.

Сначала в официальной группе Горьковской магистрали в социальной сети «ВКонтакте» (https://m.vk.com/officialgzdrzd) будет опубликована и закреплена запись о старте проекта. Под этим постом в комментариях пользователи предложат название ретропоезду и кратко опишут, почему он должен получить такое имя. После этого экспертная комиссия отберет 5 вариантов для финального голосования, которое пройдет в телеграм-канале «Про ГЖД» (https://t.me/pro_gzd).

Проект стартует 19 сентября и продлится до 1 октября 2024 года – Дня компании ОАО «РЖД». Победитель получит памятные призы от Горьковской железной дороги.

Напомним: тематический поезд состоит из уникального ретропаровоза и новых вагонов с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

