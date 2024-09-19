Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Круглом Поле к 150-летию Куйбышевской железной дороги высажено 150 саженцев сосны

2024-09-19 14:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В торжественном мероприятии по высадке аллеи и закладке капсулы времени, посвященном полуторавековому юбилею Куйбышевской железной дороги, приняли участие начальник магистрали Вячеслав Дмитриев, и. о. главы Тукаевского района Республики Татарстан Рустем Закиров, учащиеся Круглопольской общеобразовательной школы, работники и ветераны предприятий железнодорожного транспорта.

«Сегодня символичные 150 деревьев станут основой для будущего сквера «Железнодорожник», который, несомненно, станет новой точкой притяжения с зонами для отдыха, беседками не только для железнодорожников, но и для всех жителей и гостей Круглого Поля», – отметил в приветственном слове начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

В ответном слове Рустем Закиров поблагодарил железнодорожников за профессиональный труд, активное участие в развитии района, сохранение истории и природного наследия.

Также руководители Куйбышевской железной дороги и Тукаевского района посетили Круглопольскую общеобразовательную школу, ремонт которой выполнен в рамках государственно-частного партнерства Республики Татарстан и ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

