Забайкальская железная дорога подготовит к работе зимой 209 пассажирских вагонов

10:09

К работе в зимних условиях Забайкальская железная дорога подготовит 209 вагонов поездов дальнего следования.

Чтобы создать комфортные условия для пассажиров в период холодного времени года, проводится сезонное техническое обслуживание электрического оборудования вагонов. На зимний режим работы переведут системы отопления и вентиляции. Также будет выполнена сплошная проверка состояния уплотнителей окон и дверей подвижного состава.

Кроме того, осуществляется сезонное обслуживание пассажирских посадочных платформ станций, остановочных пунктов и пассажирских зданий ЗабЖД.

В настоящее время на объектах пассажирского комплекса уже подготовлены к работе в зимнее время системы отопления, водоснабжения, вентиляции и освещения. Формируется запас песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря для борьбы с гололедом на платформах, пешеходных мостах и местах прохода пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.