Межрегиональный поезд Казань – Йошкар-Ола будет курсировать ежедневно до конца года

Межрегиональный поезд Казань – Йошкар-Ола будет курсировать ежедневно до конца года

09:35

Межрегиональный пригородный поезд Казань – Йошкар-Ола продолжит ежедневное курсирование до 31 декабря 2024 года. Это обусловлено повышенным спросом на поездки между столицами Республик Татарстан и Марий Эл.

Так, из столицы Татарстана поезд № 6383 будет отправляться в 14:08 и прибывать в Йошкар-Олу в 16:48. С понедельника по четверг будет курсировать 1 вагон, по пятницам, субботам и воскресеньям – 2.

Обратно поезд № 6382 будет отправляться на следующие сутки в 07:39 и пребывать в Казань в 10:19. Со вторника по пятницу будет курсировать 1 вагон, по субботам, воскресеньям и понедельникам – 2.

Общее время в пути будет составлять 2 часа 40 минут, стоимость проезда – 398 рублей.

Поездка на пригородном поезде позволяет быстро добраться до места назначения, минуя заторы на автомобильных дорогах.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.