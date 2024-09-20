Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и Белорусская железная дорога договорились о расширении сотрудничества

2024-09-20 16:45
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич и Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы взаимодействия в железнодорожной сфере.

Руководители РЖД и Белорусской железной дороги отметили слаженную совместную работу по всем направлениям сотрудничества.

«В рамках мероприятий по обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства на 2024-2026 годы реализуются межправительственные соглашения по перевозкам белорусских экспортных грузов, а также совместные инфраструктурные железнодорожные проекты», – отметил Олег Белозёров.

По итогам прошлого года объемы перевозок грузов между Россией и Республикой Беларусь выросли почти на 34% и превысили 46 млн тонн.

За 8 месяцев текущего года сохраняется положительная динамика по перевозкам белорусских экспортных грузов.

В соответствии с установленными сроками реализуется комплексный проект по развитию железнодорожной инфраструктуры в направлении портов Северо-Западного бассейна.

Большое внимание в ходе встречи стороны уделили пассажирским перевозкам.

Уже возобновлены приграничные пригородные перевозки железнодорожным транспортом по маршрутам Великие Луки – Полоцк, Новосокольники – Полоцк, Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.

В ближайшее время планируется организовать перевозки между другими крупными административными центрами сопредельных территорий.

Количество пассажиров в сообщении между Россией и Беларусью в январе-августе 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, составив почти 2 млн человек. При этом почти четверть пассажиров выбрали для своих поездок скоростные поезда «Ласточка», которые курсируют дважды в день.

С 1 ноября в дополнение к ним назначается еще одна «Ласточка» № 719/720, которая будет отправляться из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям, из Минска – по субботам, воскресеньям и понедельникам.

В рамках развития маршрутной сети между государствами с 25 октября назначается дополнительный пассажирский поезд № 251/252 Санкт-Петербург – Минск. Он будет отправляться по отдельным датам.

Увеличится частота курсирования ряда поездов, следующих в Калининград транзитом через Республику Беларусь: ежедневными станут поезда № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград и № 147/148 Москва – Калининград.

Будут организованы новые беспересадочные вагоны формирования холдинга «РЖД» и Белорусской железной дороги в сообщении Калининград – Минеральные Воды, Калининград – Мурманск, Смоленск – Санкт-Петербург и Минск – Мурманск.

Кроме того, стороны договорились о расширении сотрудничества по туристическим перевозкам, продолжении подготовительной работы по проекту ВСМ Москва – Минск, дальнейшем развитии культурно-исторических проектов «Поезд Победы» и «Поезд памяти».

