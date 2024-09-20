Школьникам Чувашии напомнили о правилах поведения на железной дороге

15:59

Представители Горьковской железной дороги и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики организовали тематическое мероприятие «Безопасная железная дорога детям» для учащихся образовательных учреждений региона. Оно проводится каждый год и традиционно охватывает основную часть железнодорожной инфраструктуры Чебоксар. Отметим, что «Безопасная железная дорога детям» организована в рамках проведения месячника «Уступи дорогу поездам» на всей сети ОАО «РЖД».

Работники ГЖД в рамках мероприятия простыми словами рассказали детям об основных правилах поведения на железной дороге, привели примеры из жизни, как при игнорировании тех или иных норм происходили несчастные случаи.

Помимо этого, для школьников организовали экскурсию по вокзальному комплексу и вагонам двухэтажного поезда, на которой обсудили значимость безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Мероприятие «Безопасная железная дорога детям» направлено на то, чтобы дети понимали и осознавали значимость соблюдений правил нахождения на магистрали. Подобный формат помогает школьникам получать не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для сохранения собственной жизни и здоровья, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.