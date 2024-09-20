За 8 месяцев 2024 года специализированную помощь на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги получили порядка 50 тыс. маломобильных пассажиров

За 8 месяцев 2024 года специализированную помощь на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги получили порядка 50 тыс. маломобильных пассажиров

15:52

В январе-августе текущего года услугами сопровождения на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги воспользовались порядка 50 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, что на 15% превышает показатель прошлого года.

Наибольшее количество заявок поступило на вокзалы Анапа (6 тыс.), Краснодар-1 (5,7 тыс.), Ростов-Главный (5,2 тыс.), Адлер (3,9 тыс.), Новороссийск (3,5 тыс.), Сочи (3,1 тыс.), Минеральные Воды (1,8 тыс.), Пятигорск (1,7 тыс.), Ессентуки (1,5 тыс.), Лазаревская (1,5 тыс.), Лоо (1,3 тыс.), Туапсе (1,4 тыс.), Махачкала (1,1 тыс.), Кисловодск (943) и Невинномысск (931).

Отметим, что пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется целый ряд специализированных услуг, в том числе предоставление парковочного места, встреча на вокзале, сопровождение, оказание помощи при посадке/высадке в поезда дальнего следования, предоставление технических средств (кресла-коляски, носилки, каталки) для перемещения по вокзалу, перемещение ручной клади и багажа, оформление билетов.

Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме.

Ознакомиться с условиями оформления заявок, получить информацию или оформить заявку онлайн можно на сайте ОАО «РЖД» или позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.