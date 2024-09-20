Первый «зерновой экспресс» из Свияжска отправлен в Турцию

14:56

Работники Горьковской железной дороги впервые отправили 43 вагона с пшеницей (урожай 2024 года) из Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) в Турецкую республику.

Ускоренный состав общим весом более 3 тыс. тонн проследует до станции Новороссийск с дальнейшей отправкой груза в Турцию морским транспортом.

«Мы впервые отправили подобный железнодорожный состав с пшеницей из Свияжска в сторону южных морских портов. «Зерновой экспресс» ориентировочно дойдет до Новороссийска за неделю», – подчеркнул начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Напомним, что погрузка зерна на этом элеваторном комплексе началась во второй половине 2024 года. В запуске его работы принимали участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, вице-премьер – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов и руководство Горьковской железной дороги. Все они высоко оценили перспективы проекта, отметив, что это хорошая площадка, которая обладает удобной инфраструктурой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.