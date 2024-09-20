Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый «зерновой экспресс» из Свияжска отправлен в Турцию

2024-09-20 14:56
Первый «зерновой экспресс» из Свияжска отправлен в Турцию
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железной дороги впервые отправили 43 вагона с пшеницей (урожай 2024 года) из Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) в Турецкую республику.

Ускоренный состав общим весом более 3 тыс. тонн проследует до станции Новороссийск с дальнейшей отправкой груза в Турцию морским транспортом.

«Мы впервые отправили подобный железнодорожный состав с пшеницей из Свияжска в сторону южных морских портов. «Зерновой экспресс» ориентировочно дойдет до Новороссийска за неделю», – подчеркнул начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Напомним, что погрузка зерна на этом элеваторном комплексе началась во второй половине 2024 года. В запуске его работы принимали участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, вице-премьер – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов и руководство Горьковской железной дороги. Все они высоко оценили перспективы проекта, отметив, что это хорошая площадка, которая обладает удобной инфраструктурой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru