На Горьковской железной дороге в рамках месячника «Внимание, переезд!» организовано более 200 профилактических рейдов

10:15

Работники Горьковской железной дороги совместно с представителями ГАИ провели более 200 профилактических рейдов в рамках акции по профилактике дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильных и железных дорог «Внимание, переезд!».

Месячник проходил по всей сети ОАО «РЖД» с 19 августа по 19 сентября 2024 года.

Его цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспортных средств и поездов, напоминание водителям правил дорожного движения и повышение дисциплины на дорогах.

Железнодорожники организовали специальные мероприятия во всех регионах, которые обслуживает Горьковская магистраль: посетили автошколы, провели инструктажи и беседы с водителями общественного и частного транспорта, распространили информационные материалы о правилах проезда через переезд. Так, во время акции работники ГЖД посетили почти 80 автопредприятий с лекциями о безопасном движении, которые охватили более 8 тыс. водителей транспортных средств.

Отметим, что с начала 2024 года на переездах, расположенных в границах Горьковской магистрали, из-за водителей-нарушителей произошло 13 столкновений автомобилей с поездами, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на переезде произошло в Нижегородской области (4 случая). Еще 3 ДТП были допущены водителями автотранспортных средств в Республике Татарстан и 2 случая – во Владимирской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.