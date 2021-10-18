Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мультимодальный маршрут к курортам Приэльбрусья будет работать до середины весны 2022 года

2021-10-18 09:15
Мультимодальный маршрут к курортам Приэльбрусья будет работать до середины весны 2022 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

АО «ФПК» совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» в преддверии начала горнолыжного сезона продлевает мультимодальный маршрут к популярным курортам Приэльбрусья. Поездки в удобном формате поезд + автобус можно будет совершать до 15 апреля 2022 года

Так, от станции Минеральные воды комфортабельные автобусы доставят путешественников к населенным пунктам и курортам Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау.

​Автобусы отправляются ежедневно. От станции Минеральные воды до курортов Приэльбрусья они отходят в 7:45 с прибытием на конечную станцию Азау в 11:45. Из Азау отправление в 16:00, в Минеральные воды автобус прибывает в 20:00.

Добраться до Минеральных вод пассажиры АО «ФПК» могут на любом поезде дальнего следования, который проходит через эту станцию.

​Оформить единый билет можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки. При покупке такого проездного документа пассажиру оформляется билет на поезд от/до станции Минеральные Воды и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.

Информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда доступна в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки»/«Курорты Приэльбрусья», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru