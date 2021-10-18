Мультимодальный маршрут к курортам Приэльбрусья будет работать до середины весны 2022 года

Мультимодальный маршрут к курортам Приэльбрусья будет работать до середины весны 2022 года

09:15

АО «ФПК» совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» в преддверии начала горнолыжного сезона продлевает мультимодальный маршрут к популярным курортам Приэльбрусья. Поездки в удобном формате поезд + автобус можно будет совершать до 15 апреля 2022 года

Так, от станции Минеральные воды комфортабельные автобусы доставят путешественников к населенным пунктам и курортам Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау.

​Автобусы отправляются ежедневно. От станции Минеральные воды до курортов Приэльбрусья они отходят в 7:45 с прибытием на конечную станцию Азау в 11:45. Из Азау отправление в 16:00, в Минеральные воды автобус прибывает в 20:00.

Добраться до Минеральных вод пассажиры АО «ФПК» могут на любом поезде дальнего следования, который проходит через эту станцию.

​Оформить единый билет можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки. При покупке такого проездного документа пассажиру оформляется билет на поезд от/до станции Минеральные Воды и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.

Информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда доступна в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки»/«Курорты Приэльбрусья», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».