В 2024 году в Башкирии отремонтировано 6 пешеходных переходов через железнодорожные пути

16:28

На объектах инфраструктуры Куйбышевской железной дороги в 2024 году отремонтировано 6 пешеходных переходов через железнодорожные пути в Республике Башкортостан.

Специалисты обновили покрытие, по периметру настилов нанесли светоотражающие линии для улучшения видимости в темное время суток, провели окраску ограждений на станциях Тавтиманово, Черниковка, Урман, а также на 1618 км (вблизи остановочного пункта Правая Белая), 1664 км (вблизи остановочного пункта Иглино) и 1702 км (на станции Улу-Теляк).

Помимо этого, в местах несанкционированных проходов через железную дорогу выполнена установка 68 знаков безопасности, на 10 платформах лампы освещения заменены на светодиодные светильники, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.