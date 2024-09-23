Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Самаре в честь 150-летия Куйбышевской железной дороги открыли липовую аллею

2024-09-23 16:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 сентября в Самаре на территории Поволжского музея железнодорожной техники состоялось торжественное открытие липовой аллеи в честь 150-летия Куйбышевской железной дороги.

Саженцы 150 лип украсили территорию около музея, где были проведены необходимые работы по ее приведению в надлежащее эстетическое состояние. В торжественной высадке принимали участие руководители Куйбышевской железной дороги, администрации города Самары, Приволжского государственного университета путей сообщения и представители студенческих отрядов.

«2024 год богат на юбилейные даты. Это и 60-летие фирменного поезда «Жигули», и 50-летие БАМа, и, конечно, 150-летие Куйбышевской железной дороги. Мне очень приятно, что в череде этих событий мы открываем знаковую аллею, которая станет местом притяжения и даст дальнейшее развитие этому скверу», – отметил в приветственном слове начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

Территория Поволжского музея железнодорожной техники в Самаре уже активно развивается как социокультурный центр: здесь проходят фестивали, концерты, творческие флешмобы, всероссийская акция «Ночь в музее» и другие досуговые и просветительские мероприятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

