За 8 месяцев 2024 года Центр продажи услуг на Горьковской железной дороге привлек 215 новых клиентов

2024-09-23 13:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге смогли привлечь 215 новых клиентов в сфере грузовых перевозок в январе-августе 2024 года. Это позволило дополнительно перевезти более 715 млн тонн грузов.

Большинство входящих обращений в центр связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре ГЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Для повышения качества обслуживания клиентов в ОАО «РЖД» разработаны и активно функционируют цифровые сервисы в сфере грузовых перевозок. На Горьковской железной дороге около 1,6 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН). Кроме того, более 1,8 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

