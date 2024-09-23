За 8 месяцев текущего года межрегиональной электричкой Нижний Новгород – Казань воспользовались более 277 тыс. человек

10:55

Межрегиональный пригородный электропоезд сообщением Нижний Новгород – Казань в январе-августе 2024 года перевез свыше 277 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отметим, что в августе 2024 года по этому маршруту было отправлено почти 44 тыс. человек (+15% к августу 2023 года).

«Между Нижним Новгородом и Казанью курсирует подвижной состав, который оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдением, телевизорами. Также оборудован безопасный детский уголок с манежем. Вагоны адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Электричка курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода она отправляется в 05:10 и 16:08, прибывает в столицу Татарстана в 11:09 и 22:07 соответственно. Из Казани поезд отправляется в 05:21 и 15:50, прибывает в столицу Приволжья в 11:20 и 21:49 соответственно. Время в пути составляет 5 часов 59 минут.

Состав в пути следования совершает остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Стоимость проезда составляет 1474 рубля.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайтах пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.