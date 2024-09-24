Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Кубань лидирует по количеству перевезенных пассажиров пригородными поездами на Северо-Кавказской железной дороге в январе – августе 2024 года

2024-09-24 17:09
Кубань лидирует по количеству перевезенных пассажиров пригородными поездами на Северо-Кавказской железной дороге в январе – августе 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Лидером по перевозкам в пригородном сообщении на СКЖД по итогам 8 месяцев 2024 года стал Краснодарский край.

В январе – августе этого года на Кубани пригородные поезда для передвижения выбрало 15,6 млн человек. При этом количество пассажиров в регионе выросло на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

На втором месте Ростовская область, где в пригородном сообщении было перевезено 6,6 млн пассажиров (+7%). На третьем месте Ставропольский край – 4,2 млн (+4%).

На четвертом месте – Республика Дагестан. В этом регионе количество пассажиров электричек выросло на 6%, в январе – августе 2024 года там перевезено 1,1 млн человек.

Всего на СКЖД на пригородных направлениях в январе – августе 2024 года было перевезено 27,8 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за 8 месяцев 2023 года.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают два перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru