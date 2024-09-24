Кубань лидирует по количеству перевезенных пассажиров пригородными поездами на Северо-Кавказской железной дороге в январе – августе 2024 года

17:09

Лидером по перевозкам в пригородном сообщении на СКЖД по итогам 8 месяцев 2024 года стал Краснодарский край.

В январе – августе этого года на Кубани пригородные поезда для передвижения выбрало 15,6 млн человек. При этом количество пассажиров в регионе выросло на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

На втором месте Ростовская область, где в пригородном сообщении было перевезено 6,6 млн пассажиров (+7%). На третьем месте Ставропольский край – 4,2 млн (+4%).

На четвертом месте – Республика Дагестан. В этом регионе количество пассажиров электричек выросло на 6%, в январе – августе 2024 года там перевезено 1,1 млн человек.

Всего на СКЖД на пригородных направлениях в январе – августе 2024 года было перевезено 27,8 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за 8 месяцев 2023 года.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают два перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.