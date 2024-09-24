С 30 сентября изменится расписание пригородных поездов в Башкирии

В связи с окончанием летних перевозок в расписание движения пригородных поездов в Республике Башкортостан вносятся изменения.
В будние дни ежедневно будут курсировать пригородные поезда:
По выходным и праздничным дням пассажиров будут обслуживать электрички:
Из графика движения выводится пригородный поезд № 6814 Карламан (отпр. 21:26) – Стерлитамак (приб. 23:26).
Время отправления и прибытия поездов указано местное.
Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.