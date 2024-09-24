С 30 сентября изменится расписание пригородных поездов в Башкирии

С 30 сентября изменится расписание пригородных поездов в Башкирии

16:00

В связи с окончанием летних перевозок в расписание движения пригородных поездов в Республике Башкортостан вносятся изменения.

В будние дни ежедневно будут курсировать пригородные поезда:

№ 6430 Дема (отпр. 07:15) – Шакша (приб. 08:00),

№ 6431 Иглино (отпр. 08:17) – Уфа (приб. 09:04),

№ 6434 Уфа (отпр. 16:49) – Шакша (приб. 17:18),

№ 6435 Шакша (отпр. 17:40) – Дема (приб. 18:25).

По выходным и праздничным дням пассажиров будут обслуживать электрички:

№ 7485/7486 Уфа (отпр. 07:07) – Инзер (приб. 10:04),

№ 7491/7492 Инзер (отпр. 19:29) – Уфа (приб. 22:19).

Из графика движения выводится пригородный поезд № 6814 Карламан (отпр. 21:26) – Стерлитамак (приб. 23:26).

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.