Поезд Йошкар-Ола – Москва изменит график курсирования по просьбе жителей Республики Марий Эл

2024-09-24 15:00
Расписание фирменного двухэтажного поезда № 058Г «Марий Эл» сообщением Йошкар-Ола – Москва, курсирующего по Горьковской железной дороге, изменится по просьбам жителей республики с 15 декабря 2024 года.

Поезд будет отправляться из Москвы в 19:08 и прибывать в столицу Марий Эл на следующий день в 09:35. Время в пути сокращено на 30 минут. Теперь дорога между городами займет около 14 с половиной часов.

Обновленное расписание позволит йошкаролинцам отправляться из столицы страны после окончания рабочего дня. В настоящее время состав отправляется из Москвы в 16:38 и прибывает в Йошкар-Олу на следующий день в 07:37.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

