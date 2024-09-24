За 8 месяцев 2024 года количество отправленных грузовых поездов по расписанию на Горьковской железной дороге увеличилось на 64%

За 8 месяцев 2024 года количество отправленных грузовых поездов по расписанию на Горьковской железной дороге увеличилось на 64%

13:17

Горьковская железная дорога в январе-августе 2024 года отправила 298 грузовых поездов по согласованному с клиентами расписанию, что на 64% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволило дополнительно перевезти свыше 253 тыс. тонн грузов.

Отправка грузовых поездов, следующих по специально разработанному графику, – один из самых популярных видов сервисов, которые представляются клиентам в сфере грузоперевозок.

Клиенты Горьковской магистрали также заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и «грузовыми экспрессами». За 8 месяцев 2024 года было сформировано 354 контейнерных поезда и 129 «грузовых экспрессов», которые перевезли свыше 906 тыс. тонн грузов.

Напомним: Горьковская железная дорога до конца 2024 года запустит 4 новых маршрута грузовых перевозок по специальному графику. Так, из Кирова в Нижегородскую область отправится поезд с лесными грузами, со станции Луза на экспорт будут отправлять контейнеры с пиломатериалами, из Чепецка – с калийными удобрениями. Кроме того, разработан новый маршрут курсирования «грузовых экспрессов» по маршруту Яр – Тихоново, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.