Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать на станции Чита-2 Забайкальской магистрали в течение трех дней

2024-09-24 10:18
Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать на станции Чита-2 Забайкальской магистрали в течение трех дней
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы» будет работать на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги 27 и 28 сентября с 10:00 до 19:00 по местному времени, 29 сентября – с 10:00 до 16:30.

Посещение поезда – бесплатное, но необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно на сайте проекта (poyezd-pobedy.ru) в разделе «Регистрация», которая откроется за сутки до начала работы поезда. Количество мест ограничено.

Детям от 6 до 17 лет, посещающим выставку с родителями, отдельная регистрация не требуется. Дети старше 12 лет могут прийти без взрослых при условии регистрации.

Вход для посещения передвижного выставочного комплекса будет осуществляться через здание железнодорожного вокзала.

Напомним: в ходе маршрута по ЗабЖД «Поезд Победы» также в течение 3 дней работал в Благовещенске, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru