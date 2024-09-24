Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать на станции Чита-2 Забайкальской магистрали в течение трех дней

Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать на станции Чита-2 Забайкальской магистрали в течение трех дней

10:18

Выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы» будет работать на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги 27 и 28 сентября с 10:00 до 19:00 по местному времени, 29 сентября – с 10:00 до 16:30.

Посещение поезда – бесплатное, но необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно на сайте проекта (poyezd-pobedy.ru) в разделе «Регистрация», которая откроется за сутки до начала работы поезда. Количество мест ограничено.

Детям от 6 до 17 лет, посещающим выставку с родителями, отдельная регистрация не требуется. Дети старше 12 лет могут прийти без взрослых при условии регистрации.

Вход для посещения передвижного выставочного комплекса будет осуществляться через здание железнодорожного вокзала.

Напомним: в ходе маршрута по ЗабЖД «Поезд Победы» также в течение 3 дней работал в Благовещенске, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.