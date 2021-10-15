Новый пригородный поезд начнет курсировать в Новгородской области в декабре

13:53

Генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров и губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи в Москве обсудили текущие и перспективные вопросы развития железнодорожного сообщения в регионе.

В конце декабря по просьбам новгородцев начнет курсировать пригородный поезд сообщением Старая Русса – Морино. Он будет отправляться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Это позволит обеспечить транспортную доступность не только жителей населенных пунктов, расположенных на маршруте, но и привлечь туристов из Новгородской области и соседних регионов.

Также холдинг «ЖД» и правительство Новгородской области прорабатывают возможность создания новых туристических маршрутов к уникальным памятникам истории и культуры региона.

Кроме того, стороны договорились в ближайшие годы выполнить работы по ремонту и благоустройству ряда малых вокзалов, включая вокзалы в Малой Вишере, Валдае, Чудово и Великом Новгороде.

В соответствии с инвестиционной программой ЖД в прошлом году в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники региона инвестировано 5,5 млрд рублей. В текущем году на эти цели запланировано 2,3 млрд рублей.