За 8 месяцев текущего года пассажирами туристических поездов в Татарстане и Удмуртии стали более 7,4 тыс. человек

За 8 месяцев текущего года пассажирами туристических поездов в Татарстане и Удмуртии стали более 7,4 тыс. человек

09:41

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Республиках Татарстан и Удмуртия, в январе-августе 2024 года воспользовались свыше 7,4 тыс. пассажиров.

Самым популярным среди туристов Татарстана остается поездка на «Остров-град-Свияжск». За 8 месяцев 2024 года участниками тура стали более 800 человек. Программа включает в себя экологический квест, посещение исторических мест и интерактивную программу «Стрелецкие забавы» в комплексе реконструкции города-крепости XVI-XVII веков.

Выбирая маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а воспользовавшись туром Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

В рамках развития промышленного туризма создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с посещением заводов и производств группы «Камаз».

Добавим, что пассажиры Горьковской магистрали также выбирают туры на пригородных поездах по маршрутам Казань – Камаево – «Иске Казан», Казань – Кукмор, Казань – Васильево и Ижевск – Уром.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.