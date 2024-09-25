Центры продажи услуг на Куйбышевской железной дороге привлекли в январе-августе 154 новых клиента

16:33

Сотрудники центров продажи услуг ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге привлекли 154 новых клиента в сфере грузовых перевозок за восемь месяцев 2024 года. Это позволило дополнительно перевезти 938,4 тыс. тонн грузов.

При этом железнодорожники обработали 1352 входящих обращения, большинство из которых связано с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, с погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Сегодня на Куйбышевской железной дороге более 1,3 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН»).

Кроме того, более 1,7 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта на КбшЖД пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». За январь-август 2024 года к нему подключились 223 новых клиента.