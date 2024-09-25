Более 12,7 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Куйбышевской железной дороги за 8 месяцев

16:26

Услугой специализированной помощи на территории вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали в январе-августе 2024 года воспользовались более 12,7 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений в августе текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Самара (634 запроса), Уфа (431 запрос), Пенза-1 (307 запросов) и Ульяновск (193 запроса).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказывают бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.