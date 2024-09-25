Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

28 и 29 сентября изменится расписание пригородных поездов на участке Минеральные Воды – Кисловодск – Железноводск

2024-09-25 15:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

28 и 29 сентября в связи с проведением кинофестиваля «Ferrum-24» в Железноводске вносятся изменения в расписание пригородных поездов направления Минеральные Воды – Кисловодск.

В частности, из Кисловодска ряд электричек будет следовать в Железноводск, а не в Минеральные Воды. Всего в рамках проведения фестиваля из Кисловодска в Железноводск будет назначено два дополнительных прямых рейса, столько же в обратном направлении.

Из Кисловодска электропоезда будут отправляться в 13:00 и 19:00, прибывать в Железноводск в 14:46 и 20:34 соответственно. В обратном направлении предусмотрены рейсы 15:11 и 22:21 с прибытием в Кисловодск в 16:36 и 23:45.

Напоминаем, что на маршруте Кисловодск – Железноводск на постоянной основе в выходные дни курсируют две пары пригородных поездов отправлением из Кисловодска в 09:25 и 16:30 с прибытием в Железноводск в 11:14 и 18:14. Обратные рейсы из Железноводска – в 12:30 и 18:40 с прибытием в Кисловодск в 13:55 и 20:08 соответственно.

Подробную информацию о действующем расписании пригородных поездов можно получить на сайте АО «СКППК» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

