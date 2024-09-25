Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога готовит инфраструктуру к зиме: все вокзалы и поезда дополнительно проинспектируют

2024-09-25 10:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железной дороге начался финальный этап подготовки объектов пассажирского комплекса к работе в зимний период. Чтобы в условиях низких температур обеспечить поддержку комфортных и безопасных условий для пассажиров, организована проверка работы всех инженерных систем (отопления, водоснабжения, освещения, вентиляции) на вокзалах, в пассажирских зданиях и павильонах. Всего до конца октября предстоит проинспектировать 302 объекта.

В депо началась сезонная диагностика электропоездов и пассажирских вагонов. В первую очередь специалисты проверяют электрическое и тормозное оборудование, проводят ревизию отопительных систем, уплотнителей окон и дверей, узлов и агрегатов. В целом плановую проверку пройдут порядка 200 поездов («Финисты», «Ласточки», электрички ЭП2ДМ, ЭД4, ЭТ2, рельсовые автобусы), более 60 пригородных вагонов, а также 1,1 тыс. пассажирских вагонов поездов дальнего следования.

Для обеспечения устойчивого функционирования магистрали в период холодов и снегопадов готовится к работе специальный подвижной состав – снегоочистительная и снегоуборочная техника, создается запас топлива и горюче-смазочных материалов. Чтобы зимой оперативно бороться с гололедом на платформах, пешеходных мостах и настилах, ведется пополнение запасов песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря. На станциях выполняется проверка котельных и теплотрасс, линий электропередач и систем связи, осветительной аппаратуры; проводится диагностика устройств пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

