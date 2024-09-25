Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 200 выпускников профильных учебных заведений приступят к работе на Южно-Уральской железной дороге до конца сентября

2024-09-25 10:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Коллектив Южно-Уральской железной дороги пополнится молодыми специалистами: 203 выпускника высших и средних профессиональных учебных заведений приступят к работе на магистрали.

Более половины выпускников прошли обучение по целевым программам. Они начнут свою трудовую деятельность в различных должностях: оператор поста централизации, дежурный по станции, составитель поездов, приемосдатчик груза и багажа, помощник машиниста электровоза, осмотрщик-ремонтник вагонов, ремонтник искусственных сооружений, монтер пути, сигналист и других.

В настоящее время по договорам о целевом обучении в отраслевых образовательных организациях обучаются порядка 1,3 тыс. человек. В том числе по программам высшего образования более 900 человек, по программам среднего профессионального образования более 380 человек. На целевое обучение в 2024-2025 учебном году принято более 80 человек.

Южно-Уральская железная дорога сотрудничает с пятью профильными вузами: Российским университетом транспорта (РУТ (МИИТ)), Приволжским государственным университетом путей сообщения (ПривГУПС), Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС), Омским государственным университетом путей сообщения (ОмГУПС), Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС). А также с тремя филиалами, реализующими программы среднего профессионального образования: Челябинским институтом путей сообщения (ЧИПС, филиал УрГУПС), Курганским институтом железнодорожного транспорта (КИЖТ, филиал УрГУПС) и Оренбургским институтом путей сообщения ОрИПС (филиал ПривГУПС), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

