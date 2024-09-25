Курсирование пригородных поездов из Калининграда в Краснолесье и Железнодорожный будет приостановлено до следующего туристического сезона

Курсирование пригородных поездов из Калининграда в Краснолесье и Железнодорожный будет приостановлено до следующего туристического сезона

10:09

29 сентября пригородные поезда из Калининграда в поселки Краснолесье и Железнодорожный совершат последние в этом году рейсы.

Рельсовые автобусы сообщением Калининград – Краснолесье и Калининград – Железнодорожный курсировали по выходным и праздничным дням с 1 мая. За это время поезд в Краснолесье перевез более 9,5 тыс. пассажиров. Поездки в Железнодорожный совершили более 5 тыс. гостей и жителей региона.

Возобновление курсирования рельсовых автобусов планируется весной 2025 года. Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения вы можете узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.