Услугами медицинского поезда «Святой Пантелеймон» воспользовалось почти 1,5 тыс. пациентов в Хабаровском крае

09:59

Новый передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» завершил первую поездку в Хабаровском крае, в ходе которой медицинскими услугами воспользовались 1472 человека. Пациенты на 15-и станциях БАМа получили более 5 тыс. консультаций специалистов: эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра, терапевта и др.

Также было сделано более 9,8 тыс. различных исследований, включая рентгеновские снимки, маммографию, УЗИ, анализ крови и т. д. Для точной обработки данных и диагностики применялась разработанная в России система искусственного интеллекта «Цельс», сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.