Более 17 тыс. человек посетили музей истории и развития Горьковской железной дороги за 8 месяцев

2024-09-25 09:52
Посетителями и гостями музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе-августе 2024 года стали 17,3 тыс. человек. Для них было организовано более 640 тематических и познавательных экскурсий.

Отметим, что музей разделен на 5 структурных филиалов. В текущем году их посетило:

  • открытая площадка «Паровозы России» в Нижнем Новгороде – 6,67 тыс. человек (организовано 176 экскурсий);
  • филиал в Нижнем Новгороде – 3,55 тыс. человек (организовано 92 экскурсии);
  • филиал в Ижевске – 3,55 тыс. человек (организовано 182 экскурсии);
  • филиал в Кирове – 1,77 тыс. человек (организовано 97 экскурсий);
  • филиал на ст. Лянгасово – 1,77 тыс. человек (организовано 96 экскурсий).

Также в рамках курсирования туристического ретропоезда на паровой тяге до ст. Нижний Новгород-Сортировочный железнодорожные культурные площадки смогли посетить почти 900 человек.

История магистрали отражается в экспозициях подразделения. В их числе «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны».

Подчеркнем, что в фондах структурных филиалов собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с большой детализацией. Посетители узнают истоки мирового и отечественного паровозостроения, причины строительства железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также об основных железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

12 сентября музей трудовой и боевой славы станции Юдино Горьковской железной дороги открылся в Казани. Новый комплекс расположен в центре поселка в здании локомотивного депо. Посетители могут не только совершить исторический экскурс, но и увидеть работу железнодорожной станции в настоящем времени. Основу коллекции составляют более 14,5 тыс. экспонатов музейного фонда. Все они относятся к разным периодам развития железнодорожного транспорта.

Подробную информацию о подразделение по сохранению исторического наследия ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

