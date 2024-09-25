Автодорогу с проездом под Транссибом ввели в эксплуатацию на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги

На станции Магдагачи Забайкальской железной дороги ввели в эксплуатацию автодорогу с разноуровневым пересечением Транссиба. Инфраструктурный объект представляет собой двухсекционную трубу большого диаметра, одна из секций будет использоваться для проезда автотранспорта в обоих направлениях, вторая для прохода пешеходов.

Новая транспортная артерия свяжет две части поселка, разделенные железной дорогой, и позволит улучшить транспортную инфраструктуру населенного пункта. Строительство инженерного сооружения велось в рамках реконструкции железнодорожной станции по программе развития пропускных и провозных способностей Транссиба.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника дороги по территориальному управлению Вячеслав Сиргиенко, глава Магдагачинского района Андрей Горюнов, представители подрядных строительных организаций.

«Сегодня в результате кропотливой и слаженной работы множества специалистов Забайкальская магистраль запускает в эксплуатацию современный качественный инженерный объект, который выполнен с применением новейших технологий, отвечающий требованиям безопасности и комфортного передвижения автотранспорта и пешеходов. Новая транспортная развязка станет важнейшим звеном в системе транспортного сообщения поселка Магдагачи», – отметил на открытии Вячеслав Сиргиенко, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.