«Орлан» полетит по новому пригородному маршруту в Архангельской области

Для жителей Архангельской области и гостей региона с 19 октября холдинг «ЖД» запускает рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» между Архангельском и Карпогорами. В настоящее время по этому маршруту курсируют только поезда дальнего следования – 4 раза в неделю.

«Орланы» будут курсировать по вторникам, средам и субботам из Архангельска, по средам, четвергам и воскресеньям – из Карпогор. Таким образом, появится возможность добраться до областного центра и обратно на железнодорожном транспорте в любой день недели.

Время «Орланов» в пути составит около четырех с половиной часов – это на 40 минут меньше, чем на поездах дальнего следования.

«Орлан» – современный дизель-поезд малой составности отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. На маршруте Архангельск – Карпогоры перевозка будет осуществляться составами в двухвагонном исполнении.

«Орланы» отличаются современным дизайном, продуманной эргономикой и повышенным уровнем комфорта для пассажиров. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло. Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.

Стоимость полного билета на весь маршрут составляет 561 рубль. Действуют все льготы, установленные в регионе.

Маршрут Архангельск – Карпогоры станет седьмым направлением в Архангельской области, где задействованы рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». В настоящее время они уже курсируют по маршрутам: Архангельск – Онега, Архангельск – Северодвинск, Архангельск – Соломбалка, Северодвинск – Нёнокса, Архангельск – Обозерская – Пукса, Архангельск – Сия.