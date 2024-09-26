Более 4 млн пассажиров перевезено на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск в январе - августе 2024 года

Более 4 млн пассажиров перевезено на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск в январе - августе 2024 года

16:20

На самом популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Кисловодск за 8 месяцев 2024 года перевезено свыше 4 млн пассажиров.

Вторым по востребованности у пассажиров пригородных направлений в этот период стал маршрут Туапсе – Имеретинский курорт. Пригородными «Ласточками» на этом направлении перевезено 3,3 млн пассажиров.

Третью строчку рейтинга занимает маршрут Ростов – Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 3 млн человек.

Замыкают пятерку лидеров два популярных маршрута, которые связывают станции Черноморского побережья. «Ласточками» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе и Аэропорт Сочи – Сочи воспользовались 1,4 млн и 975 тыс. человек соответственно.

Также электрички для поездок активно используют жители и гости Республики Дагестан. В январе – августе 2024 года на маршруте Махачкала – Дербент перевезено 570 тыс. пассажиров, а на маршруте Хасав-Юрт – Махачкала 326 тыс.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают два перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.