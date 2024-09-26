Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 4 млн пассажиров перевезено на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск в январе - августе 2024 года

2024-09-26 16:20
Более 4 млн пассажиров перевезено на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск в январе - августе 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На самом популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Кисловодск за 8 месяцев 2024 года перевезено свыше 4 млн пассажиров.

Вторым по востребованности у пассажиров пригородных направлений в этот период стал маршрут Туапсе – Имеретинский курорт. Пригородными «Ласточками» на этом направлении перевезено 3,3 млн пассажиров.

Третью строчку рейтинга занимает маршрут Ростов – Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 3 млн человек.

Замыкают пятерку лидеров два популярных маршрута, которые связывают станции Черноморского побережья. «Ласточками» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе и Аэропорт Сочи – Сочи воспользовались 1,4 млн и 975 тыс. человек соответственно.

Также электрички для поездок активно используют жители и гости Республики Дагестан. В январе – августе 2024 года на маршруте Махачкала – Дербент перевезено 570 тыс. пассажиров, а на маршруте Хасав-Юрт – Махачкала 326 тыс.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают два перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru