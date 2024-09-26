Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Маршруты выхода к пассажирским платформам на железнодорожном вокзале Саратова изменятся в начале октября

2024-09-26 15:43
Маршруты выхода к пассажирским платформам на железнодорожном вокзале Саратова изменятся в начале октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале октября 2024 года основная часть железнодорожного вокзала Саратова будет закрыта на реконструкцию. В связи с этим изменятся маршруты выхода к пассажирским платформам как со стороны Привокзальной площади, так и со стороны автовокзала.

Пройти на посадку в поезда дальнего следования и пригородного сообщения будет возможно только через досмотровый павильон со стороны Привокзальной площади. Для выхода на платформу №1 нужно будет пройти в тоннельную часть здания и через боковой вход подняться на 2-й этаж. Выход на все остальные платформы будет осуществляться через пешеходный тоннель (после прохождения досмотра).

Размещение пассажиров будет организовано во временном здании вокзала, возводимом со стороны Привокзальной площади. При этом проход граждан на Привокзальную площадь или автовокзал будет возможен только через наземный пешеходный мост.

Вся необходимая информация и навигация будет размещена на территории вокзального комплекса. Во избежание опоздания на поезд и прохождения процедуры досмотра просим пассажиров прибывать на вокзал заблаговременно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru