Маршруты выхода к пассажирским платформам на железнодорожном вокзале Саратова изменятся в начале октября

15:43

В начале октября 2024 года основная часть железнодорожного вокзала Саратова будет закрыта на реконструкцию. В связи с этим изменятся маршруты выхода к пассажирским платформам как со стороны Привокзальной площади, так и со стороны автовокзала.

Пройти на посадку в поезда дальнего следования и пригородного сообщения будет возможно только через досмотровый павильон со стороны Привокзальной площади. Для выхода на платформу №1 нужно будет пройти в тоннельную часть здания и через боковой вход подняться на 2-й этаж. Выход на все остальные платформы будет осуществляться через пешеходный тоннель (после прохождения досмотра).

Размещение пассажиров будет организовано во временном здании вокзала, возводимом со стороны Привокзальной площади. При этом проход граждан на Привокзальную площадь или автовокзал будет возможен только через наземный пешеходный мост.

Вся необходимая информация и навигация будет размещена на территории вокзального комплекса. Во избежание опоздания на поезд и прохождения процедуры досмотра просим пассажиров прибывать на вокзал заблаговременно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.