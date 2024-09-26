Расписание «Ласточек» в Зеленоградск и Светлогорск изменится с 1 октября

Расписание «Ласточек» в Зеленоградск и Светлогорск изменится с 1 октября

14:50

С 1 октября 2024 года изменится график движения электропоездов «Ласточка» на приморских курортных направлениях.

В частности, в сообщении Калининград – Зеленоградск ежедневно с Южного вокзала будут отправляться пригородные поезда в 06:37, 11:12, 14:17, 16:18, 17:55 и 18:49.

Из Зеленоградска в Калининград – в 07:45, 09:07, 12:12, 15:51, 17:18, 18:56 и 21:03. Кроме того, по рабочим дням из Зеленоградска в 08:15 будет курсировать «Деловой экспресс» с минимальным количеством остановок в пути.

На Светлогорском направлении ежедневно с Южного вокзала будут курсировать поезда в 06:18, 07:40, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:02, 15:03, 17:40 и 18:41. Одна «Ласточка» будет отправляться с Северного вокзала в 16:42.

Два дополнительных пригородных поезда в Светлогорск назначаются по рабочим дням: время отправления с Северного вокзала – 17:17, с Южного вокзала – 19:20.

Из Светлогорска в Калининград ежедневно будут курсировать «Ласточки» в 07:39, 08:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16, 15:40, 16:42, 17:50, 18:54 и 19:57. Еще пять поездов назначаются по рабочим дням в 06:30, 06:55, 08:00 («Деловой экспресс»), 19:33 и 20:36.

По маршруту Калининград – Зеленоградск – Пионерский Курорт – Светлогорск-2 ежедневно с Южного вокзала будут отправляться поезда в 08:01, 10:15, 12:16, 17:15 и 19:55.

В обратном направлении со станции Светлогорск-2 назначаются пригородные поезда в 10:22 и 12:24, со станции Светлогорск-1 – в 14:07. Две «Ласточки» будут отправляться со станции Пионерский Курорт в 06:03 и 19:23.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.