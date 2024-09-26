Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 20 тыс. деревьев и кустарников высадили свердловские железнодорожники в рамках экологических программ в 2024 году

2024-09-26 14:36
Более 20 тыс. деревьев и кустарников высадили свердловские железнодорожники в рамках экологических программ в 2024 году
В сентябре работники СвЖД в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» высадили последние в этом году 3,3 тыс. саженцев сосны и ели: в Сургутском и Тюменском регионах. Всего в 2024 году благодаря различным программам железнодорожников лесные фонды регионов в границах магистрали пополнили 22,5 тыс. деревьев и кустарников. Весной работы будут продолжены.

Холдинг «РЖД» является одним из крупнейших природопользователей в стране. Экологическое благополучие территорий, где проходят стальные магистрали, является базовым принципом его деятельности. А подходы к вопросам защиты окружающей среды постоянно совершенствуются.

Повышенное внимание уделяется особо охраняемым природным территориям, граничащим с железной дорогой. Работники магистрали следят за санитарным и экологическим состоянием полосы отвода, обеспечивают пожарную безопасность, высаживают защитные лесные насаждения. В рамках программы по восстановлению лесов СвЖД сотрудничает с лесхозами, которые определяют участки для посадки, готовят почву и посадочный материал (саженцы).

На субботниках железнодорожники проводят озеленение и благоустройство территорий предприятий СвЖД, ближайших парков и скверов. Компания традиционно поддерживает экологические проекты и акции. Участие в волонтерских мероприятиях позволяет каждому сотруднику внести личный вклад в сохранение природы, помогает решать конкретные задачи и способствует повышению экологической культуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

