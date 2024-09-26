Туристы смогут добраться до фестиваля «Пироград» на специальной электричке сообщением Нижний Новгород – Урень

14:09

Горьковская железная дорога запустит 28 сентября 2024 года в 09:15 специальный пригородный электропоезд сообщением Нижний Новгород – Урень, который поможет добраться туристам на VII всероссийский фестиваль пирогов и продуктов питания «Пироград».

Обратно состав отправится в 18:52 и прибудет в столицу Приволжья в 20:40.

Праздник соберет кулинаров из восьми регионов России, гостям будут представлены кухни 10 стран мира.

Сопровождать туристов в электричке будет настоящий шеф-повар, который поделится своими профессиональными секретами и удивит особенностями кулинарной сферы нашей страны.

Отметим, что для участников фестиваля на площадке мероприятия изготовят более 2 тонн выпечки. Бюро рекордов определит самый большой и самый маленький пирог, а также самую большую и самую маленькую банку варенья.

Билеты на «Электричку на «Пироград» можно приобрести у региональных туристических операторов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.