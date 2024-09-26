Внутренний туризм стал темой Дня Юго-Восточной железной дороги в органах государственной власти

11:26

В рамках Дня ЮВЖД в органах государственной власти регионов обслуживания магистрали представители руководства дороги, областных правительств и туристической отрасли Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Курской областей обсудили развитие внутреннего туризма.

Значительный вклад в увеличение потока туристов вносит проект ЮВЖД, АО «ППК «Черноземье» и региональных администраций «Соединяя Черноземье». Его ускоренные электропоезда соединили Воронеж с Белгородом, Липецком, Ельцом, Тамбовом и Курском. Минувшим летом ими воспользовались 37 тысяч пассажиров.

Популярностью пользуются экскурсионные рейсы из столицы Черноземья в замок Ольденбургских, парк семейного отдыха Нелжа («Графский поезд»), Дивногорье и Биосферный заповедник имени Пескова в Воронежской области. Также регулярные туристические рейсы осуществляются из Белгорода на станцию Прохоровка, где расположен Государственный военно-исторический музей «Прохоровское поле», и на станцию Поныри (Курская область) к новому мемориальному комплексу «Курская битва».

В ходе обсуждения была отмечена эффективная деятельность туристско-информационных центров (ТИЦ), задачей которых является организация туров, формирование групп и сопровождение пассажиров на туристических маршрутах. В настоящее время подразделения городских ТИЦ работают на вокзалах в Воронеже, Белгороде и Старом Осколе. Планируется открытие такого центра в Ельце.

Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов выступил с предложением развивать в регионе промышленный туризм. Для этого определят наиболее интересные производственные площадки и предприятия, расположенные вблизи остановок пригородных поездов, которые могут стать местом притяжения как для гостей области, так и для воронежцев, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.