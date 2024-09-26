Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Внутренний туризм стал темой Дня Юго-Восточной железной дороги в органах государственной власти

2024-09-26 11:26
Внутренний туризм стал темой Дня Юго-Восточной железной дороги в органах государственной власти
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках Дня ЮВЖД в органах государственной власти регионов обслуживания магистрали представители руководства дороги, областных правительств и туристической отрасли Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Курской областей обсудили развитие внутреннего туризма.

Значительный вклад в увеличение потока туристов вносит проект ЮВЖД, АО «ППК «Черноземье» и региональных администраций «Соединяя Черноземье». Его ускоренные электропоезда соединили Воронеж с Белгородом, Липецком, Ельцом, Тамбовом и Курском. Минувшим летом ими воспользовались 37 тысяч пассажиров.

Популярностью пользуются экскурсионные рейсы из столицы Черноземья в замок Ольденбургских, парк семейного отдыха Нелжа («Графский поезд»), Дивногорье и Биосферный заповедник имени Пескова в Воронежской области. Также регулярные туристические рейсы осуществляются из Белгорода на станцию Прохоровка, где расположен Государственный военно-исторический музей «Прохоровское поле», и на станцию Поныри (Курская область) к новому мемориальному комплексу «Курская битва».

В ходе обсуждения была отмечена эффективная деятельность туристско-информационных центров (ТИЦ), задачей которых является организация туров, формирование групп и сопровождение пассажиров на туристических маршрутах. В настоящее время подразделения городских ТИЦ работают на вокзалах в Воронеже, Белгороде и Старом Осколе. Планируется открытие такого центра в Ельце.

Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов выступил с предложением развивать в регионе промышленный туризм. Для этого определят наиболее интересные производственные площадки и предприятия, расположенные вблизи остановок пригородных поездов, которые могут стать местом притяжения как для гостей области, так и для воронежцев, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru