Поезд здоровья Красноярской железной дороги «Святитель Лука» в октябре совершит поездку по трем регионам Сибири

10:51

В октябре Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» будет работать в Кемеровской области, Хакасии и на юге Красноярского края.

Сначала передвижная поликлиника побывает в Кемеровской области: 9 октября врачи медицинского состава будут вести прием на станции Междуреченск, 10 октября – на станции Теба.

Затем состав переедет в Республику Хакасия: 11-12 октября – Балыксу, 13-14 октября – Бискамжа, 15 октября – Биркчул, 16-18 октября – Аскиз.

Далее он совершит остановки в Курагинском и Партизанском районах Красноярского края: 19-20 октября – Кошурниково, 21 октября – Щетинкино, 22 октября – Мана.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.