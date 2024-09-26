Зона отдыха и ожидания для маломобильных групп населения открылась на вокзале в Хабаровске

10:27

На вокзале в Хабаровске в рамках проекта развития Центра содействия мобильности открылась зона отдыха и ожидания для маломобильных пассажиров. В отведенном месте вокзального комплекса на первом этаже вблизи лифта и выхода на платформу размещены комфортные диваны, столики, дополнительный экран, на котором дублируется расписание поездов. Также установлена кнопка вызова сотрудника для помощи и обеспечена работа индукционной петли для слуховых аппаратов слабослышащих. Помимо этого, в зоне ожидания имеется опорная скамья для людей, которые не могут сидеть, кресло-коляска, стенды с полезной информацией.

В 2025 году планируется открыть еще одну зону отдыха и ожидания на вокзале в Уссурийске.

На всех вокзалах Дальневосточной железной дороги обеспечивается благоприятная среда для маломобильных групп населения и предоставляется целый спектр специализированных услуг.

Так, для пассажиров с ограниченными физическими возможностями обеспечивается сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: на привокзальные территории, внутри здания вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт), на платформы к поездам. Данные услуги предоставляются на безвозмездной основе.

За восемь месяцев 2024 года сопровождением на вокзалах магистрали воспользовались более 5,3 тысяч маломобильных пассажиров (+16,8% к аналогичному периоду прошлого года). Сервисом чаще пользовались в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Ружино, Уссурийске и Биробиджане, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.