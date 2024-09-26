Открыто движение поездов по новому разъезду на БАМе в Амурской области

10:01

Новый Разъезд 238 км на перегоне Могот – Гилюй в Амурской области после переключения на современную цифровую систему управления готов к приему поездов. Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

При обустройстве разъезда переработано 45,6 тыс. куб. м грунта, построено 2,8 км нового пути, 2 моста и уложено 5 стрелочных переводов. Для исключения просадки пути отсыпано 16,8 тыс. куб. м скальной охлаждающей наброски, предотвращающей таяние вечной мерзлоты в основании земляного полотна даже в жаркое время года. Для наблюдения за температурным режимом грунтов сделаны термометрические скважины.

Железная дорога на этом участке проходит по левому берегу горной реки Могот, являющейся притоком реки Гилюй. Водосток этих рек является сезонным и в летний период может увеличиваться в несколько раз по сравнению с зимним. Для предотвращения подтопления возведены бермы и водоотводные канавы.

После завершения модернизации линии Нерюнгри – Тында, на которой расположен перегон Могот – Гилюй, обновленная инфраструктура позволит увеличить вес пропускаемых поездов с 5600 до 7100 тонн и провозную способность с 21,3 до 27,7 млн тонн к концу 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.