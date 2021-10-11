Четыре древнерусских города за одни выходные - новый туристический маршрут ЖД

16:00

С 22 октября холдинг «ЖД» запускает новый туристический маршрут, который свяжет Москву с древними русскими городами: Псковом, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем.

Поезд № 924/923 будет курсировать по выходным дням, отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу и прибывая обратно поздно вечером в воскресенье.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы за два выходных дня можно было прогуляться по улицам древнего Пскова и посетить Псковский кремль, увидеть уникальные памятники древнерусского зодчества в Великом Новгороде, насладиться живописными видами Рыбинского водохранилища, а также посетить исторический центр города Ярославль и полюбоваться панорамой Волги.

В качестве отеля на колесах используются новые вагоны класса «Люкс», СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, в каждом вагоне предусмотрен душ. Для пассажиров также работают вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

В первый рейс поезд отправится из Москвы 22 октября, далее – 4 ноября и еженедельно по пятницам с 12 ноября. Отправление из Москвы в 20:23, возвращение обратно – в 23:35.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва Октябрьская (Ленинградский вокзал) – Москва Ярославская (Ярославский вокзал). Стоимость билета – от 2 598 рублей

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание. Подробнее в разделе Путешествуй с ЖД.