Почти 18 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской железной дороги за 8 месяцев

09:46

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе-августе 2024 года оказали почти 18 тыс. маломобильным пассажирам. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений за 8 месяцев текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (4103 шт.), Киров (3263), Казань (2074) и Ижевск (1384).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказывают бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.