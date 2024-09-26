Расписание пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится в октябре

В октябре начнет действовать обновленное расписание пригородных поездов АО «Краспригород», адаптированное к сезонным изменениям спроса на пассажирские перевозки.
Так, с 1 октября ежедневно, кроме субботы, будет курсировать утренний электропоезд Красноярск Северный – Красноярск (отправление со станции Красноярск Северный в 8:24). По субботам в это же время пассажиры смогут воспользоваться электричкой Красноярск Северный – Зеледеево.
Утренний пригородный поезд Красноярск – Зеледеево – Красноярск будет ходить только по будним дням. Отправление со станции Красноярск в 07:45, отправление со станции Зеледеево в 13:17.
Маршрут вечернего пятничного электропоезда Базаиха – Кемчуг сократится до станции Зеледеево (отправление со станции Базаиха в 17:01).
Субботний утренний электропоезд Красноярск – Снежница – Красноярск отменяется (отправление со станции Красноярск в 9:26, отправление со станции Снежница в 10:38).
При этом пассажиры смогут воспользоваться дублирующими маршрутами:
Также в расписании появятся маршруты Кача – Камарчага по субботам и Кача – Красноярск по воскресеньям. Отправление со станции Кача в 16:16.
Вечерний электропоезд выходного дня Кача – Красноярск (отправление со станции Кача в 17:00) отменяется.
Кроме того, по выходным дням отменяются некоторые пригородные маршруты до Кемчуга, Снежницы, Зеледеево и Камарчаги, назначавшиеся на период дачного сезона.
Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и заблаговременно знакомится с актуальным расписанием.
Отметим, что ежедневно по будням по КрасЖД курсирует 96 пригородных поездов, по выходным – 78. Они охватывают все социально значимые и популярные региональные направления.
*****
Актуальную информацию о графике движения пригородных поездов можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»на, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», сообщила служба корпоративных коммуникаций КраснЖД.