Первая в истории Калининградской железной дороги девушка-машинист совершила поездку на электропоезде «Ласточка»

22:41

27 сентября на Калининградской железной дороге Ольга Тытянчук совершила первую самостоятельную поездку в качестве машиниста скоростного электропоезда «Ласточка».

Девушка выполнила рейс по маршруту Калининград – Светлогорск – Калининград в 06:18 утра. По возвращении на Южном вокзале ее встретили цветами.

Ольга Тытянчук работает на железной дороге три года, из которых два с половиной она трудилась помощником машиниста электропоезда. Самостоятельно управлять «Ласточками» девушка решилась в прошлом году, полгода отучилась в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. После прохождения практики получила допуск к работе.

В настоящее время на приморских направлениях Калининградской железной дороги трудятся четыре девушки. Ранее в этом году Надежда Лопатникова и Елизавета Костерева приступили к работе помощниками машиниста грузового тепловоза, сообщила пресс-служба КЖД.