РЖД и Казахстанские железные дороги обсудили планы совместных действий для увеличения объемов перевозок

18:07

27 сентября в Волгограде состоялось XIV заседание Совместной рабочей группы ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ» по стратегическому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудили результаты двухстороннего взаимодействия, а также наметили дальнейшие шаги по развитию направлений сотрудничества.

В мероприятии участвовали первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, управляющий директор по производственным процессам АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров, а также руководители Приволжской железной дороги.

Участники встречи отметили проводимую работу по «раскатке» восточного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг», обсудили выполнение совместного плана по развитию инфраструктуры межгосударственных стыковых пунктов, результаты применения безбумажных технологий при перевозках грузов.

«Сегодня мы договорились актуализировать совместный План мероприятий по повышению эффективности межгосударственных пунктов пропуска, запланировали провести работу по увеличению веса и составности передаваемых поездов», – сообщил Сергей Павлов.