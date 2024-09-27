Более 135 тыс. туристов воспользовались поездами Свердловской железной дороги за 9 месяцев

16:06

27 сентября, во Всемирный день туризма, Свердловская железная дорога поделилась статистикой туристических перевозок в уральских поездах. За три квартала 2024 года к интересным локациям доставлено более 135 тыс. путешественников.

Ретропоезд «Уральский экспресс» (флагманский туристический проект Свердловской магистрали и Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД») сделал более 60 рейсов из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму: поездки выходного дня совершили более 11 тыс. пассажиров. По пятничному кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург» поезд проследовал 30 раз и перевез свыше 4 тыс. туристов.

Вагоны и интерьер ретропоезда выполнены в стиле начала XX века, работает вагон-бар и вагон-ресторан с блюдами уральской кухни, специальное фотокупе с возможностью получения моментальных фотографий.

Добраться до интересных локаций и природных достопримечательностей пассажиры СвЖД могут и на пригородных поездах (маршрутная сеть составляет более 400 таких поездов).

Полюбившийся уральцам «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи» перевез в этом году уже более 7 тыс. туристов. И он продолжит курсировать по выходным до 27 октября. Еще один сезонный поезд отправляется по субботам из столицы Урала в город Каменск-Уральский; в этом году он перевез более 8 тыс. пассажиров. Удобна для поездок в формате «тур выходного дня» и электричка Екатеринбург – Верхотурье, ей воспользовались почти 19 тыс. поклонников регионального туризма.

В рамках российского туристического проекта «Императорский маршрут» курсируют тематические поезда. Ежедневный пригородный поезд Тюмень – Тобольск, оформленный в фирменном стиле проекта, в этом году уже перевез более 82 тыс. человек. В вагонах размещены фотографии последнего российского императора и его семьи. На направлении Тюмень – Тобольск можно воспользоваться бесплатным аудиогидом, рассказывающим об основных достопримечательностях и истории мест по ходу движения поезда. На Урале «Императорский вагон» Екатеринбург – Алапаевск курсирует по выходным, поездку в нем совершили более 4 тыс. человек.

Посмотреть расписание поездов и самостоятельно составить туристический маршрут можно на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.