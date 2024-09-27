Почти 2 тыс. школьников посетили в сентябре лекционный «Поезд знаний» Свердловской железной дороги

14:48

Лекционный «Поезд знаний» Свердловской железной дороги совершил очередной тур по регионам Урала и Западной Сибири. В сентябре состав проехал по Свердловской, Тюменской области и ХМАО – Югре и сделал остановки на 12 станциях. На каждой из них для школьников были организованы познавательные программы. В общей сложности «Поезд знаний» посетили почти 2 тыс. детей из Тавды, Туринска, Артемовского, Каменска-Уральского, Богдановича, Камышлова, Талицы, Тюмени, Тобольска, Нижневартовска, поселков Демьянка и Салым.

Проект рассчитан на учащихся средних и младших классов. В вагоне-лектории детям объясняют правила безопасного поведения в зоне движения поездов. Рассказывают, как правильно переходить через ж/д пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов. Объясняют, что при нахождении на объектах магистрали нельзя отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда. Закрепить полученные знания помогает интерактивная программа с аниматорами.

В вагоне – экологической лаборатории СвЖД школьникам рассказывают о важности защиты окружающей среды. Дети пробуют самостоятельно провести замеры уровня шума, кислотности PH-воды и температуры почвы. На крупных станциях в программу включена экскурсия по вокзалу и знакомство с основными железнодорожными профессиями, посещение пожарного поезда.

Такие наглядные уроки помогают школьникам узнать много интересных фактов о железной дороге, а также лучше усвоить важные правила безопасности.

В следующий раз «Поезд знаний» планируется отправить в рейс по Пермскому краю, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.