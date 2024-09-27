Передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановки на трех станциях Восточно-Сибирской магистрали в Бурятии и Иркутской области

11:26

Выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы» сделает остановки на трех станциях Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия и Иркутской области. С 30 сентября по 3 октября передвижной музей будет открыт на вокзале Улан-Удэ, с 4 по 6 октября – на вокзале Иркутск-Пассажирский, а с 7 по 8 октября – на вокзале станции Зима.

Посещение поезда бесплатное, но необходимо заранее пройти регистрацию и получить электронный билет на конкретную дату и время сеанса. Сделать это можно на сайте проекта в разделе «Регистрация», которая откроется за сутки до начала работы поезда. Количество мест ограничено. Начинать работу выставочно-лекционный комплекс будет ежедневно с 10 утра по местному времени.

Детям от 6 до 17 лет, посещающим выставку с родителями, отдельная регистрация не требуется. Дети старше 12 лет могут прийти без взрослых, но при условии регистрации.

Вход для посещения передвижного выставочного комплекса будет осуществляться через здание железнодорожного вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.