За летние месяцы более 190 тыс. пассажиров воспользовалось городскими электропоездами на участке Красноярск – Дивногорск

2024-09-27 10:31
За летние месяцы более 190 тыс. пассажиров воспользовалось городскими электропоездами на участке Красноярск – Дивногорск
С июня по август на Дивногорском направлении «Городской электрички Красноярска» перевезено 193,5 тыс. пассажиров, что стало рекордом за последние 5 лет. С 2020 года этот показатель вырос в 2 раза (с 97,5 тыс. чел.). Рост к июню-августу 2023 года составил 8%.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станции Дивногорск – 76,3 тыс. человек, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 5,5%.

Почти в полтора раза – до 16,7 тыс. – выросло количество пассажиров на платформе Нижняя Мана, расположенной в поселке Усть-Мана.

Новым остановочным пунктом Овсянка, расположенным в шаговой доступности от Национального центра П.П. Астафьева, за три месяца лета воспользовались 12,5 тыс. пассажиров. Она стала третьим по популярности остановочным пунктом Дивногорского направления.

«Красноярск – Дивногорск остается самым динамично развивающимся маршрутом проекта «Городская электричка Красноярска». Это один из наиболее красивых участков Красноярской железной дороги – взгляду туристов здесь открываются виды на живописные скалы национального парка «Столбы», реку Енисей. Здесь сконцентрированы достопримечательности Красноярского края, интерес к которым неизменно растет, а также любимые жителями места отдыха на природе. Туристическую значимость маршрута подтверждают и результаты минувшего лета. Так, к примеру, половина всего летнего пассажиропотока на платформе Нижняя Мана пришлась на самый жаркий месяц – июль. На июль пришелся также и пик пассажирской активности на станции Дивногорск», – говорит генеральный директор компании «Краспригород» Лариса Байкалова.

Отметим, что в настоящее время перевозки пассажиров на участке Красноярск – Дивногорск осуществляют современные комфортабельные электропоезда с мягкими сиденьями, системами обеззараживания и кондиционирования воздуха, отличающиеся плавностью хода и низким уровнем шума в вагонах.

Они совершают до 16 рейсов в день. Преимуществом данного вида транспорта является его безопасность, независимость от метеоусловий и автодорожной обстановки.

Всего за последние 5 лет, с 2020 по 2024 гг., городскими электропоездами КрасЖД на Дивногорском направлении воспользовалось 2,1 млн пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

