«Сапсан» признан лауреатом транспортной премии за развитие сервиса на борту

10:27

Лауреатом XII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей» в номинации «Розничные услуги» в категории «Транспортные услуги. Железнодорожные перевозки» признан высокоскоростной поезд «Сапсан». Награда вручена за развитие предоставляемого сервиса и совершенствование услуг на борту.

Лауреатов премии определяли с помощью голосования экспертного совета, в состав которого вошли представители Союза потребителей, Федерации рестораторов и отельеров, исследовательского холдинга РОМИР, BDO и другие. Дирекция скоростного сообщения ОАО «ЖД» уже трижды была признана лауреатом данной премии – в 2017, 2018 и 2020 годах.

Для улучшения сервиса в «Сапсанах» на основании пожеланий пассажиров ведется модернизация составов. Главные обновления затрагивают интерьер поезда: в каждом кресле каждого вагона устанавливаются розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы, обновляются обивка и чехлы кресел, устанавливаются оконные затемняющие шторы, кулеры с питьевой водой, а яркость освещения регулируется в зависимости от времени суток.

В сентябре в депо Металлострой в Санкт-Петербурге прибыл первый «Сапсан» из третьей партии высокоскоростных поездов (договор на поставку был заключен в 2019 году). После дооборудования и окончательной настройки в депо Металлострой новый поезд пройдет сертификационные испытания и выйдет на маршрут уже летом следующего года. «Сапсан» третьей партии помимо изменений в интерьере получил купе принципиально нового формата, в котором вместо кресел установлены два комфортабельных дивана-трансформера.

*****

Премия и форум «Качество обслуживания и права потребителей» — одно из ведущих мероприятий в области повышения уровня сервиса, качества товаров и услуг, а также защиты прав потребителей — призваны обеспечить стабильное развитие и достойный конкурентный потенциал рынка товаров и услуг в России. Это мероприятие, объединяющее российский и зарубежный потребительский рынок товаров и услуг.